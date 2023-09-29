В Петушках бухгалтер обманным путем перевела на собственный расчетный счет почти полмиллиона...

В Петушках бухгалтер обманным путем перевела на собственный расчетный счет почти полмиллиона рублейПрокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, женщина работала бухгалтером МУП «Инфраструктура и Сервис». В течение пяти месяцев, сообщая руководителю ложные сведения о назначении платежей, обманным путем переводила деньги со счета организации на собственный расчетный счет.В результате обвиняемой удалось осуществить более 30 переводов на 460 тысяч рублей.Вину женщина признала полностью. Ущерб возместила в полном объеме.Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото pixfuel.com