В регионе начались осенние обследования по выявлению грызунов, сообщили в Россельхозцентре. На данный момент максимальная численность мышей зафиксирована в Юрьев-Польском районе. Там на 1

В регионе начались осенние обследования по выявлению грызунов, сообщили в Россельхозцентре. На данный момент максимальная численность мышей зафиксирована в Юрьев-Польском районе. Там на 1 гектар земли приходится 254 жилых норы. Пока что обследования проведены в Александровском, Камешковском, Ковровском, Меленковском, Селивановском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. Всего обследовано 6,84 тысячи гектар, из них заселение отмечено на 4,48