В Судогодском районе на участке трассы М-12 построили экодук для диких животных В Судогодском...

В Судогодском районе на участке трассы М-12 построили экодук для диких животныхВ Судогодском районе на трассе М-12 построили экодук. Это пока второе в России и единственное на всем протяжении новой магистрали сооружение, спроектированное и возведенное специально для прохода диких животных. Что отличает экодук от зверопрохода и как скоро звери включат эстакаду в свои регулярные маршруты, узнала Дарья Давыдова.Надо быть оленем, чтобы забраться в такую глушь. "Лосьими" тропами к биопереходу везут нас охотинспекторы. Там, где человеку пройти нелегко, зверями всё исхожено вдоль и поперек. Вот у водопоя вчера натоптали лосиха с теленком.- Вот маленький следочек, вот.Идти дальше лесные обитатели пока не решаютсяОлег Женочин, руководитель проекта:- Путепровод стоит на историческом месте их передвижения, поэтому объяснять им тут долго не придется. Животные разберутся.- Конечно, пути миграции неисповедимы, но место для перехода выбрано оптимальное. Он построен посреди такого обширного лесного массива на границе двух районов. Рано или поздно зверь поймет, что к чему, и отважится на этот шаг. Сейчас здесь видны следы только одного животного - человека. И строительной техники. Нет ни травы, ни листвы, но природа со временем возьмет свое и сделает экодук частью экосистемы.Это первый подобный объект на автомагистрали "Восток", и второй - в России. Надземное сооружение специально спроектировано и построено для прохода диких, главным образом - крупных копытных животных, которые в зверопроходы обычно ни ногой.Федор Скрипченко, начальник отдела Госохотинспекции Владимирской области:- Считается, что крупные животные, особенно - представители копытных при своем перемещении не переносят, не приемлют наличие верхних барьеров, верхних каких-то темных пространств. И для того, чтобы лосям, оленям перемещаться, нужно как бы видимое небесное пространство.Экодуки строят для сохранения единства среды обитания и человеческих жизней. Вдоль М12 смонтировано сетчатое ограждение, которое исключает выход животных на проезжую часть и, формируя коридор, ведет их к биопереходу. На самом экодуке смонтированы шумозащитные экраны. Понятно, что здесь не царит лесная тишина, но внутри все же чуть спокойнее, чем снаружи.Михаил Романов, охотовед Муромцевского лесничества:- Зверь он сам по себе очень осторожен. Он будет все равно остерегаться звука машин. Десятилетие пройдет, чтобы ему вот именно, чтобы это было постоянным ходом для них.Такой же экодук в Калужской области лоси, лисицы, косули, кабаны и зайцы осваивают уже несколько лет набегами. Даже специалистам невдомек, почему от года к году животных на мосту то больше, то меньше.Живая эстакада над М-12 для зверей пока совсем чуждая среда. Даже высаженные в переходе можжевельник и боярышник не очень характерны для местности, говорят инспекторы, но ветра принесут сюда семена березы и осины, взойдет трава, и биопереход постепенно сольется с диким ландшафтом. У экодука охотоведы хотят оборудовать солонцы. Потому что на пути к удовольствию лосям, кажется, не страшны никакие преграды.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"