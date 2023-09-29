В Вязниках ревнивый муж получил 3,5 года колонии Как сообщает пресс-служба Вязниковского...

В Вязниках ревнивый муж получил 3,5 года колонииКак сообщает пресс-служба Вязниковского городского суда, вынесен приговор в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).Известно, что до этого момента органами предварительного следствия злоумышленник обвинялся в покушении на убийство, но при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (ч.3 ст. 30 - 1 ст. 105 УК РФ). Но в ходе судебного следствия прокурор изменил обвинение на п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.Установлено, что в марте 2023 года обвиняемый в квартире в Вязниках из-за чувства ревности к супруге избил потерпевшего в спальне, а после ударил ножом в живот."При назначении наказания судом учтено наличие смягчающих обстоятельств, в частности явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья виновного, наличие у него малолетнего ребенка, мнение потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании", - пояснили в ведомстве.Обвиняемому назначено 3,5 года колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.Фото freepik.com