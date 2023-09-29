В Юрьев-Польском пенсионеры год незаконно получали субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг В...

В Юрьев-Польском пенсионеры год незаконно получали субсидии на оплату жилья и коммунальных услугВ Юрьев-Польском сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции задокументированы факты мошенничества, совершенные при получении жилищных субсидий 66-летним и 58-летней местными жителями, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Установлено, что год назад 66-летний местный житель предоставил в отдел соцзащиты заявление о предоставлении ему субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг вместе с перечнем необходимых документов. Но через некоторое время мужчина трудоустроился, но в отдел соцзащиты не сообщил. Таким образом, за год фигурант незаконно получил почти 18 000 рублей.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ)Еще одно уголовное дело дознаватели возбудили в отношении 58-летней жительницы Юрьев-Польского. Таким же образом женщина незаконно получила от государства 9 500 рублей.Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Фото freepik.com