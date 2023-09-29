В Юрьев-Польском районе выращивают семенную суперэлиту Агрохозяйство из Юрьев-Польского района...

В Юрьев-Польском районе выращивают семенную суперэлитуАгрохозяйство из Юрьев-Польского района получило статус семеноводческого и попало во всероссийский реестр. Какие культуры там возделывают? Репортаж Кристины Ивановой.- Раньше здесь был густой непроходимый лес.А теперь вовсю идет уборочная. Агрономы Агрохозяйства Петровское рассказывают, пришлось сильно постараться, чтобы эта земля - 762 гектара - начала давать такой урожай.- На этом комбайне седьмой сезон работаю. По стопам отца. Династия, можно сказать.Андрей Шамаев - механизатор опытный. Лучший в своем деле, подтверждают коллеги. В прошлом сезоне намолотил больше тысячи тонн валового зерна! И, вероятно, побьет свой же рекорд в этом. Урожайность высокая, потому уборка затянулась. Хорошо, что осень в этом году благоволит.Кристина Иванова:- Агрономы говорят, верный признак, что пшеница созрела - полевое тресканье. Если в безветренную погоду встать рядом, можно услышать одиночные звонкие щелчки. Так пшеница просится в закрома.А точнее - вот сюда. На току уже целая зерновая очередь на очистку и сушку. В сутки через это место проходит до 40 тонн продукта! В следующем году, говорят аграрии, надо бы приобрести второй зерно-сушильный комплекс. Одного уже не хватает.- Сейчас какое зерно привезли?- Сейчас пшеница поступает с поля. Из-под комбайна. Соответственно, взвешиваем и загружаем сюда.На первом этапе семена яровой и озимой пшеницы, овса, ячменя и гороха очищаются от сорных примесей и "битых" зерен, затем сушатся. Вот на этой, практически, сковороде. Нагрев происходит равномерно, температура - не выше 65 градусов. Иначе погибнет семенной зародыш. Дальше - просеивание. Чтобы, как говорится, зернышко к зернышку.В финале заключительная сортировка и вот они, образцовые семена. Готовые к фасовке и анализу - для подтверждения сертификата соответствия. В этом году Агрохозяйство Петровское Юрьев-Польского района заслужило особый статус - вошло в Реестр семеноводческих хозяйств России.Вадим Костров, технический директор ООО "Агрохозяйство Петровское":- Не должно быть примесей, сорных растений. От шелухи и так далее. Эти все требования перекладываются на зерносушильный комплекс и на людей, которые здесь работают. Ответственность, конечно, гораздо выше, чем делать зерно для кормовых целей.Еще 15 лет назад в нашем регионе было десять собственных семеноводческих хозяйств. Сегодня - два. Страна зависима от импортных семян, с покупкой которых все сложнее. Правительством поставлена задача к 30-му году увеличить долю отечественных семян на российском рынке до 75 процентов. Обещают помочь. Для, в целом, не аграрной Владимирской области, это шанс. В региональном Россельхозцентре сообщают о еще двух претендентах на получение квалификации в семеноводстве.Будет ли спрос? Покажет время. Продажи начнутся не раньше ноября. В прошлом году, когда в этом хозяйстве вырастили первую партию семян, агрономам удалось реализовать всё.Кристина Иванова, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".