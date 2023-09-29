В недавней беседе с журналистами актриса Екатерина Варнава ответила на небольшой блиц. В ходе опроса звезда экрана шокировала одним из ответов.

В недавней беседе с журналистами актриса Екатерина Варнава ответила на небольшой блиц. В ходе опроса звезда экрана шокировала одним из ответов.Екатерина Варнава призналась, что вдохновляется своей матерью, что не может не радовать. На вопрос, в какую бы эпоху отправилась артистка, если бы могла перемещаться во времени, она не задумываясь назвала XVII век — любопытно, с потолка ли была взята цифра, или девушку интересует что-то конкретное из эпохи дворцовых переворотов или даже Смуты. Может быть, она хотела бы заменить Марину Мнишек в роли жены Лжедмитрия?Среди любимых блюд Варнава с ходу назвала кофе и сыр, подчеркнув при этом, что среди напитков в фаворе все-таки шампанское. Когда же у нее спросили о любимых актере и актрисе, звезда Comedy Woman быстро сказала: "Юра Чурсин" (он исполнил роль мужа главной героини сериала, которую и сыграла Варнава), а потом несколько задумалась:"Фаина Раневская. Вот так-то". Сложно не одобрить такой прекрасный выбор.Идеальным местом для свидания Екатерина Варнава, опять же, с ходу назвала Шотландию. Единственный момент, который заставил актрису по-настоящему задуматься — просьба поведать публике какой-нибудь свой секрет. Комикесса закатила глаза, после чего четко произнесла:"Мой секрет? Я не люблю заниматься сексом". Окружающие были огорошены.Видимо, Екатерина Варнава настолько счастлива в личной жизни, что ей не нужен не только секс, но и вообще ничего больше, ведь когда у нее спросили, какие бы желания она загадала золотой рыбке, та в ответ проронила: "Плыви, милая".