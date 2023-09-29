Вакцины от этих вирусов поступили во Владимирскую область. Всего в медучреждения доставлено 63 290 доз, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Большая часть вакцин (61 290 доз) защитят от

Вакцины от этих вирусов поступили во Владимирскую область. Всего в медучреждения доставлено 63 290 доз, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Большая часть вакцин (61 290 доз) защитят от гриппа. Они предназначены для детей, которым делают прививки в школах и больницах. От менингококка привезли 500 доз. Такие прививки сделают призывникам и тому населению, которое может оказаться в