Владимирская областная детская больница заплатит штраф за смерть пятилетнего мальчика. В областном...

Владимирская областная детская больница заплатит штраф за смерть пятилетнего мальчика.В областном арбитражном суде сегодня прошло слушание по резонансному делу Тимофея Малыгина. В октябре прошлого года мальчик скончался в Областной детской клинической больнице. Из зала суда наш корреспондент Александр Сыпченко.Рассмотрев все доказательства по делу и выслушав доводы сторон судья Наталья Давыдова выносит решение.Наталья Давыдова, судья:- В удовлетворении заявления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области Областная детская клиническая больница отказать.Сотрудники ОДКБ пытались оспорить экспертное заключение, согласно которому Тимофею Малыгину была оказана некачественная медицинская помощь. Что подразумевает так же штраф в размере 18-ти тысяч рублей. Но все претензии ОДКБ к территориальному Фонду ОМС признаны необоснованными. Больше всего споров вызвал журнал приема пациентов больницы, который заполнен с явными нарушениями.Татьяна Бархатова, детский инфекционист ОДКБ:- Педиатр осмотрел ребенка, но записи нет. Записи нет, эта запись есть по данным видеофиксации, материалов видеофиксации и, соответственно, исходя из допросов педиатраВ деле о смерти Тимофея Малыгина даже спустя год остается много белых пятен. События развивались так - 19 октября прошлого года в 4 утра пятилетний Тимофей Малыгин с мамой Лидией прибыл в ОДКБ из Юрьева Польского, с сильным болями в животе. Молодой хирург не смог поставить точный диагноз и отправил мальчика домой. Угрозы для жизни ребенка не было, утверждают в ОДКБ. Но вскоре Тимофей повторно попал в ОДКБ, после нескольких часов ожидания в приемном покое, его отправили в реанимацию, где тот и скончался.Врачи объявили родителям, что причиной смерти стало поражение почек на фоне бактериальной инфекции. Но мама мальчика Лидия Малыгина убеждена: причиной смерти ребенка стала врачебная ошибка. В марте этого года была проведена эксгумация тела Тимофея, следователи завели уголовное дело. Но, независимо от результатов расследования, уверен эксперт Росздравнадзора Алексей Старченко, сегодняшнее решение арбитражного суда повлияет на качество медпомощи в учреждении и отношение к пациентам.Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:- Решение, которое положит в основу изменение управленческого аппарата ОДКБ. Будут разработаны стандарты операционных процедур по приему пациентов, оказанию консультативных услуг по проведению различных инструментальных лабораторных исследованийДля Лидии Малыгиной вердикт суда не стал неожиданностью. Впрочем о победе говорить, конечно же рано, заявляет женщина. Она надеется, что все причастные к смерти ее сына понесут заслуженное наказание.Лидия Малыгина, мама Тимофея Малыгина:- Я очень довольна этим решением, думаю, что они будут подавать, но и последующие суды, я думаю им откажут. Прикрывают конечно, они прикрываются всем этим и думаю не хотят признавать свою вину в смерти моего ребенка.В Арбитражном процессе поставлена точка, но уголовное дело ещё не дошло до суда. Расследование находится под личным контролем главы следственного комитета Александра Бастрыкина.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир