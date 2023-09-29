На проблемный участок дороги между площадью Победы и гостиницей “Заря” пожаловалась местная жительница Мария. Женщина пришла на прием к Александру Авдееву и сообщила, что из-за

На проблемный участок дороги между площадью Победы и гостиницей “Заря” пожаловалась местная жительница Мария. Женщина пришла на прием к Александру Авдееву и сообщила, что из-за интенсивного движения на дороге образовались большие колеи. Губернатор пообещал решить этот вопрос. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Связались с муниципалитетом: предварительная стоимость ремонта проблемного участка составляет порядка 68 млн рублей.