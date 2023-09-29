Первые в региональном центре урны для собачьих экскрементов должны установить на улице Луначарского, в рамках благоустройства общественной территории в районе дома № 46.

Первые в региональном центре урны для собачьих экскрементов должны установить на улице Луначарского, в рамках благоустройства общественной территории в районе дома № 46. Информация о торгах появилась .Власти Владимира готовы заплатить более 965 тыс. рублей подрядчику, который построит новые тротуары, а также установит 6 баков для экскрементов, 7 обыкновенных урн и 7 лавочек.Исполнителя должны определить до 5 октября 2023 года.