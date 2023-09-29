Во Владимире прошла социально-профилактическая акция Час пассажира. Ее организаторами стали...

Во Владимире прошла социально-профилактическая акция "Час пассажира".Ее организаторами стали сотрудники РЖД и транспортной полиции. Подробности у Александры Лебедиковой.- Я никуда не бегу, че Вы меня приняли?Рассказать о последствиях таких "казусов" и предотвратить дорожные происшествия. Такую цель ставят перед собой сотрудники РЖД и транспортной прокуратуры.Наталья Лужных, председатель общественного совета при Владимирском ЛО МВД России на транспорте:- В период этого мероприятия мы как раз и выявляем мнения граждан о нашей инфраструктуре, о доступности, удобности. Еще каких-то интересных вопросов.""Час пассажира" - проводится во Владимире ежегодно. Площадка для акции - железнодорожный вокзал. В этом году главными участниками встречи стали учащиеся колледжей. Среди волнующих их тем - вопросы о безопасности во время движения поезда и последствия правонарушений на путях.Виктория Заточина,студентка Политехнического колледжа:- Я узнала много нового, что делать если произошли какие-то несчастные случаи, к кому можно обратиться. Я считаю это очень полезный опыт и мне повезло, что я побывала на такой акции.Елена Карасева,заместитель директора по воспитательной работе Политехнического колледжа:- Студент у нас перешел в неположенном месте, был задержан сотрудниками железнодорожной полиции и оплатил штраф. Потом мы с ним проводили конечно профилактическую беседу, объяснили, рассказали. То есть человек просто не подумал о том, что это может привести к очень печальным, трагическим последствиям.Организаторы акции говорят - задать вопрос сотрудникам вокзала можно всегда. Для этого достаточно обратиться в отдел Охраны правопорядка. Ответ не заставит себя ждать.Александра Лебедикова, Александр Голубев, Вести-Владимир