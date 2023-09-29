Профессор кафедры вычислительной техники и систем управления Владимир Ланцов скончался на 73-ем году жизни 28 сентября. Причиной смерти стала болезнь с которой он очень долго боролся

Профессор кафедры вычислительной техники и систем управления Владимир Ланцов скончался на 73-ем году жизни 28 сентября. Причиной смерти стала болезнь с которой он очень долго боролся сообщили в пресс-службе ВлГУ. Будущий ученый родился 8 мая 1950 года во Владимире. в 1975 он окончил местный политех по специальности «Радиоинженер». После окончания учебы Владимир устроился на работу