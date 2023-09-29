Во Владимире волонтеры Валенты ищут новый дом для дружелюбной Фокси И в продолжение темы -...

Во Владимире волонтеры "Валенты" ищут новый дом для дружелюбной ФоксиИ в продолжение темы - традиционная рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые мечтают обрести свой постоянный дом.Телефон волонтёра Анны: 8-(904)-596-82-77Фокси - собака, у которой никогда не было близкого человека. Волонтеры удивляются, как эта легко обучаемая, нежная и энергичная особа так надолго задержалась в приюте. Рост по колено в холке, привита и имеет свой ветеринарный паспорт. Телефон ответственного за Фокси волонтера на экране. Прийти, выбрать питомца, провести с ним время на совместной прогулке можно на специальных выгулах. Они пройдут в пять вечера сегодня и в выходные в 9:30 и в 16:00. Отметим также, что у добровольцев приюта сейчас непростое время из-за переезда: они просят неравнодушных помочь кормом или переводом на еду для собак.Информация в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.