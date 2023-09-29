​Экодук находится на территории Судогодского района.

Во Владимирской области на трассе М-12 на территории Судогодского района сдали в эксплуатацию экодук(зверопреход), сообщили в госохотинспекции.Экодук представляет собой платформу, которая перекрывает автомобильную дорогу сверху, засыпанную почвенным слоем и растениями. Постройка находится в крупном густом массиве, с расчетом на естественные пути регулярных перемещений крупных копытных животных (лось,косуля,кабан).Следы Лося были отмечены около экодука.