В пятницу, 29 сентября, состоится открытие модернизированной Аксёновской библиотеки в Гусь-Хрустальном районе.

В пятницу, 29 сентября, состоится открытие модернизированной Аксёновской библиотеки в Гусь-Хрустальном районе. Об этом сообщила пресс-служба .Учреждение было обновлено по нацпроекту «Культура». В 2022 и 2023 годах в библиотеке провели капитальный ремонт и перепланировку помещений, заменили системы отопления и электроснабжения, благоустроили прилегающую территорию. В здании появились различные зоны для деловых встреч и отдыха. Кроме того, книжный фонд пополнили 1500 новых томов.Ожидается, что в торжественном открытии третьей по счёту модульной библиотеки в Гусь-Хрустальном районе примет участие министр культуры региона Ольга Демина.