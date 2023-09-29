Во Владимирской области под машину попал ребенок на самокате. По предварительной информации,...

Во Владимирской области под машину попал ребенок на самокате.По предварительной информации, вечером в среду, 27 сентября на улице Ватутина в Коврове 38-летний водитель «Ниссан» совершил наезд на 12-летнего подростка на самокате.Мальчик пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу не спешившись, что запрещено "Правилами дорожного движения".В результате ДТП школьник получил травмы.Фото пресс-службы ГИБДД по Коврову и Ковровскому району.