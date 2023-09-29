Во Владимирской области пытаются спасти родник регионального значения. В Штабе общественной...

Во Владимирской области пытаются спасти родник регионального значения.В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел "круглый" стол, на котором обсудили будущее Никольского родника в деревне Уварово- населенный пункт входит в состав города Владимира."Вести" уже рассказывали об этой проблеме. Памятник природы регионального значения может быть утерян. Вблизи водоохранной зоны уже размежеваны земельные участки, под малоэтажное жилищное строительство. Роднику грозит загрязнение, кроме того подъезд к нему может быть закрыт. Чтобы это не произошло, необходимо установить сервитут на проезд.Галина Есякова. председатель комиссии по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Общественной палаты Владимирской области:- Ключи, колодцы, которые есть - имеют очень важное жизненное значение. Потому что родник - это элемент безопасности и жизнедеятельности человека .Ольга Канищева. начальник дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области:- Планируется финансирование на 2024 год. Это и проектирование и благоустройство на роднике.