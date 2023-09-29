Во Владимирской области расследуется уголовное дело о служебном подлоге в ходе приемки...

Во Владимирской области расследуется уголовное дело о служебном подлоге в ходе приемки физкультурно-оздоровительного комплекса.По материалам прокурорской проверки установлено, что на момент приёмки ФОКа стоимостью свыше 95 млн рублей в поселке Балакирево Александровского района строительные работы окончены не были. Не завершены работы по монтажу трибун, спортивного универсального табло, светильников для реечных потолков, розеток и пр., вследствие чего эксплуатация комплекса по назначению была невозможной.Общая стоимость невыполненных работ превысила 2, 3 млн рублей. Однако 25 декабря 2020 года главой администрации был подписан акт приемки законченного строительством объекта, , сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Следственным отделом по г. Александрову СУ СК РФ по Владимирской области в отношении главы администрации посёлка Балакирево возбуждено уголовное дела по статье "Служебный подлог.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области.