За сутки в регионе произошли сразу два ДТП с участием двухколесного транспорта. В обоих случаях пострадали дети. В Коврове иномарка сбила 12-летнего мальчика. Он пересекал дорогу по

За сутки в регионе произошли сразу два ДТП с участием двухколесного транспорта. В обоих случаях пострадали дети. В Коврове иномарка сбила 12-летнего мальчика. Он пересекал дорогу по “зебре” на самокате. ДТП произошло на улице Латутина, около дома №55 А. Ребенка госпитализировали. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем “Ниссан-