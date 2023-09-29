Волонтеры Зоозаботы реализуют свой новый проект поддержки бездомных животных. Волонтеры...

Волонтеры "Зоозаботы" реализуют свой новый проект поддержки бездомных животных.Волонтеры Зоозаботы реализуют свой новый проект поддержки бездомных животных. В чем его особенность? и с какими сложностями сталкиваются защитники собак и кошек, оставшихся без любящей семьи? Дарья Петухова продолжит.Беспородные животные тоже дарят счастье! Таково жизненное убеждение Дмитрия Сунгурова и Марины Собяниной. Вот уже 10 лет они помогают друзьям нашим меньшим, искалеченным судьбой: спасают, выживают, пристраивают, обеспечивают кормом. Марина шутит - уже обросли животными. А теперь создают небольшой приют для подопечных своими руками.Марина Собянина, зооволонтер:- В том году мы захотели сделать такой мини приют-передержку для бездомных животных. И при этом, чтобы на этой передержке получали какие-то познавательные материалы посетители: дети, взрослые и так далее. Чтобы мы непросто содержали собак, которые остались без хозяина, но еще и просвещали население.Такой приют поможет быстрее пристроить брошенное животное - считает Марина. В ее зоозащитной команде - друзья по духу и лучшие специалисты-помощники. Ветврачи, кинологи, грумеры, канистерапевты всегда готовы поделиться своими профессиональными советами и опытом. Главное, чтобы живое существо нашло дом и любящую семью.Марина Собянина, зооволонтер:- Мы давно хотели сделать такой проект, который бы рассказывал людям, как правильно в современном мире нужно ухаживать за животными. Что им нужно делать прививки ежегодно, нужны кинологи, зоопсихологи и так далее. Не обязательно сразу бежать искать какой-то приют - пожалуйста заберите, вы сами прекрасно можете справиться и даже лучше, чем волонтеры.Начали стройку с облагораживания территории: спилили кусты, скосили траву, поставили железный забор от нежеланных посетителей. Все своими силами. Дома для четвероногих непосед временные -летники- сделаны на скорую руку.Дмитрий Сунгуров, зооволонтер:- Приезжали - бывало в машине спали. В доме собрали деревянную кровать. Собрали из всего, что было. Ночевали здесь. То в машине, когда прохладно.Сколько животных еще примет приют, сказать сложно. Пока здесь живут 6 собак. У каждой своя, грустная история.Марина Собянина, зооволонтер:- Астра, например, ее нашли возле Киномакса несколько лет назад. Была истощена, видны ребра, худая, в залысинах, цистит. Френда в этом году в мае месяце нашли в парке Дружба. Практически умирал, не реагировал ни на воду ни на людей - его укусил клещ.Есть и собачки, которых еще рано пристраивать - им нужна операционная помощь, таким как Айвори. В осенних планах зооволонтеров - постройка еще пяти вольеров. И любой помощи здесь будут рады. Работы всегда много. Собачьи квартиры на зиму нужно утеплить. Скоро появится и котодом. Здесь действительно любят и ценят животных, а любить - это значит, заботиться.Дарья Петухова, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"