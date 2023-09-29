Врач-терапевт Светлана Бурнацкая призвала россиян высыпаться. Недостаток сна провоцирует ослабление иммунитета. Специалист перечислила правила, на которые следует обратить внимание в ..

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая призвала россиян высыпаться. Недостаток сна провоцирует ослабление иммунитета.Специалист перечислила правила, на которые следует обратить внимание в сезон вирусных и простудных заболеваний. Эксперт посоветовала проветривать помещения и проводить больше времени на свежем воздухе. Эти способы помогут избежать распространения вирусов, добавила врач. Кроме того, она напомнила о необходимости вакцинации от гриппа и о закаливании, передает .