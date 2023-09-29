Власти 33-го региона предполагают, что в текущем году диспансеризацию пройдут порядка 324 тыс. владимирцев.

Власти 33-го региона предполагают, что в текущем году диспансеризацию пройдут порядка 324 тыс. владимирцев. Об этом сообщила пресс-служба .На обследование зовут граждан, появившихся на свет в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годах. Для прохождения процедуры работодатели обязаны дать своим сотрудникам один оплачиваемый день.На сегодняшний день диспансеризация остаётся одним из самых действенных механизмов профилактики и выявления заболеваний на ранних стадиях.