Перед судом предстанет 49-летний житель Карабанова. Мужчину обвиняют в убийстве приятеля.

Перед судом предстанет 49-летний житель Карабанова. Мужчину обвиняют в убийстве приятеля. Об этом сообщила пресс-служба .Страшное преступление было совершено в июле в Карабанове. К обвиняемому в гости пришёл 50-летний друг. Граждане выпили и поссорились. Хозяин схватился за нож и вонзил клинок оппоненту в грудь. От удара потерпевший умер на месте.Обвиняемый рассказал соседям, что с его товарищем произошла беда. Прибывшие по вызову медики скорой помощи увидели ножевую рану и позвонили в полицию.В ведомстве отмечают, что мужчина признался в убийстве и сегодня находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.