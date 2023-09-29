Живые истории блокадников: во Владимире прошла презентация книги Память народа: во имя мира Во...

Живые истории блокадников: во Владимире прошла презентация книги "Память народа: во имя мира"Во Владимирской областной научной библиотеке прошла презентация книги "Память народа: во имя мира". Ветераны -блокадники рассказали свои истории.Михаил Коншин - родился в Ленинграде, в июне сорок первого ему было всего три года. Жили в коммуналке с мамой, отчимом и неродным дедушкой.Холод, обстрелы, кругом раненые и убитые. Казалось, что это никогда не прекратится. Со слезами вспоминает, как удалось вырваться из блокадного города по льду Ладожского озера. Но страшнее всего был голод.Михаил Коншин, ветеран:- Мама пыталась там из картона суп сварить, ничего не получилось. Ну и как вспоминает моя мама, я все время просил есть и сам себя жалел, что я бедный бедный мальчик, что мне нечего покушать. Ну и таких детей там было более 400 тысяч.И эти дети сегодня рядом с нами. Просветительский блокадный маршрут призван рассказать о тех страшных днях, передать эту память потомкам.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Маленькие дети прокладывали связь, ухаживали за ранеными, как убирали зажигательные бомбы, которые падали на город, как выживали и как выстояли. И этот героический характер, который закалился в эти страшные годы, он прошел через всю жизнь.В этой книге собраны подлинные живые истории героев. Авторы- Николай Валуев и Ольга Бондарева.Оксана Бондарева, Президент международного проекта "Память народа во имя мира":- Я хотела это своими ногами вместе с ними пройти сама, за что получила реабилитацию мыслей и чувств с блокадниками. лично пройти. Это не книги о смерти, это книги о жизни. О жизни тех людей, детей, которых с нами нет. И вот она живая история. Пока жива память - жив и народ.Запечатленные на страницах книги, эти истории всегда будут хранить память о чести, достоинстве и героизме жителей северной столицы.Полина Лаптева, Александр Голубев, "Вести-Владимир".