Живые истории блокадников: во Владимире прошла презентация книги Память народа: во имя мира
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Живые истории блокадников: во Владимире прошла презентация книги "Память народа: во имя мира"
Во Владимирской областной научной библиотеке прошла презентация книги "Память народа: во имя мира". Ветераны -блокадники рассказали свои истории.
Михаил Коншин - родился в Ленинграде, в июне сорок первого ему было всего три года. Жили в коммуналке с мамой, отчимом и неродным дедушкой.
Холод, обстрелы, кругом раненые и убитые. Казалось, что это никогда не прекратится. Со слезами вспоминает, как удалось вырваться из блокадного города по льду Ладожского озера. Но страшнее всего был голод.
Михаил Коншин, ветеран:
- Мама пыталась там из картона суп сварить, ничего не получилось. Ну и как вспоминает моя мама, я все время просил есть и сам себя жалел, что я бедный бедный мальчик, что мне нечего покушать. Ну и таких детей там было более 400 тысяч.
И эти дети сегодня рядом с нами. Просветительский блокадный маршрут призван рассказать о тех страшных днях, передать эту память потомкам.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Маленькие дети прокладывали связь, ухаживали за ранеными, как убирали зажигательные бомбы, которые падали на город, как выживали и как выстояли. И этот героический характер, который закалился в эти страшные годы, он прошел через всю жизнь.
В этой книге собраны подлинные живые истории героев. Авторы- Николай Валуев и Ольга Бондарева.
Оксана Бондарева, Президент международного проекта "Память народа во имя мира":
- Я хотела это своими ногами вместе с ними пройти сама, за что получила реабилитацию мыслей и чувств с блокадниками. лично пройти. Это не книги о смерти, это книги о жизни. О жизни тех людей, детей, которых с нами нет. И вот она живая история. Пока жива память - жив и народ.
Запечатленные на страницах книги, эти истории всегда будут хранить память о чести, достоинстве и героизме жителей северной столицы.
Полина Лаптева, Александр Голубев, "Вести-Владимир".