Во Владимире прошел 21-й областной конкурс «ПрофиАвто-2025», где водители грузового и пассажирского транспорта состязались в мастерстве. Лучших определяли по знанию правил дорожного движения

Во Владимире прошел 21-й областной конкурс «ПрофиАвто-2025», где водители грузового и пассажирского транспорта состязались в мастерстве. Лучших определяли по знанию правил дорожного движения и навыкам фигурного вождения. Об этом сообщили в правительстве области. В конкурсе приняли участие 9 команд предприятий и организаций, а также 30 водителей в личном зачете. Соревнования включали теоретический этап и практическое