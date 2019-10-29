Эта служба была создана 67 лет назад Советом министров СССР

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны войск Росгвардии. Эта служба была создана 67 лет назад Советом министров СССР.Под охраной регионального управления вневедомственной охраны в регионе в настоящий момент - почти шестнадцать тысяч объектов. Так же служба занимается патрулированием и охраной порядка. В этом году, сообщает пресс-служба Росгвардии, владимирские сотрудники вневедомственной охраны пресекли более трех тысяч административных правонарушений и более тысячи попыток хищения имущества граждан.