Вдова прославленного баритона Дмитрия Хворостовского недавно
побывала в Москве. 49-летняя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми артиста
– Максимом и Ниной – посетила Новодевичье кладбище. Там, на могиле, был установлен
памятник певцу.
Вдова прославленного баритона Дмитрия Хворостовского недавно
побывала в Москве. 49-летняя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми артиста
– Максимом и Ниной – посетила Новодевичье кладбище. Там, на могиле, был установлен
памятник певцу.
Сейчас Флоранс живет на две страны, вдове Хворостовского
приходится постоянно летать из Лондона в Москву и обратно. Илли-Хворостовская все
свое время посвящает воспитанию детей и работе над благотворительными
проектами, которые когда-то учредил ее знаменитый муж.
О личной жизни Флоранс практически не говорит. Есть ли у
вдовы певца рядом сильное мужское плечо – неизвестно. Между тем парапсихолог
Сюзанна Чеботатева уверена, что заменить Дмитрия Хворостовского никому не под
силу.
"Вдову Дмитрия Хворостовского Флоранс я вижу достойной
супругой своего покойного мужа! Хотя со смерти артиста прошло немало времени,
его супруга и семья ни разу не позволили себе осквернить его имя своими
поступками... И боль из-за утраты главы семьи остро ощущают. Дмитрий был очень
хорошим супругом и отцом. Он старался максимально участвовать в жизни каждого из
членов своей семьи... Был очень заботливым, любящим и свободное время посвящал
только семье, как будто бы что-то чувствовал…
Его супруга очень тяжело переживает даже сейчас, хотя он ее при жизни
как-то подготавливал к печальному исходу в борьбе со страшной болезнью... Флоранс
считает, что ее супруг был идеалом и заменить идеал никем нельзя, поэтому она
решила посвятить всю свою жизнь детям..." – рассказала "Дни.ру".
22 Окт 2019 в 10:25 PDT
Напомним, скончался 22 ноября 2017
года. Два с половиной года знаменитый оперный певец боролся с раком мозга.
У артиста пятеро детей. Впервые женившись на балерине
Светлане Ивановой, вокалист усыновил ее дочь Марию. Позже танцовщица родила
близнецов – Александру и Даниила. Во втором браке с
Флоранс Илли оперный певец вновь стал отцом – на свет появился сын Максим, а
после дочь Нина.