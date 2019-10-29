Вдова прославленного баритона Дмитрия Хворостовского недавно побывала в Москве. 49-летняя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми артиста – Максимом и Ниной – посетила Новодевичье кладбище. Там, на могиле, был установлен памятник певцу.

Вдова прославленного баритона Дмитрия Хворостовского недавнопобывала в Москве. 49-летняя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми артиста– Максимом и Ниной – посетила Новодевичье кладбище. Там, на могиле, был установленпамятник певцу.Сейчас Флоранс живет на две страны, вдове Хворостовскогоприходится постоянно летать из Лондона в Москву и обратно. Илли-Хворостовская всесвое время посвящает воспитанию детей и работе над благотворительнымипроектами, которые когда-то учредил ее знаменитый муж.О личной жизни Флоранс практически не говорит. Есть ли увдовы певца рядом сильное мужское плечо – неизвестно. Между тем парапсихологСюзанна Чеботатева уверена, что заменить Дмитрия Хворостовского никому не подсилу."Вдову Дмитрия Хворостовского Флоранс я вижу достойнойсупругой своего покойного мужа! Хотя со смерти артиста прошло немало времени,его супруга и семья ни разу не позволили себе осквернить его имя своимипоступками... И боль из-за утраты главы семьи остро ощущают. Дмитрий был оченьхорошим супругом и отцом. Он старался максимально участвовать в жизни каждого изчленов своей семьи... Был очень заботливым, любящим и свободное время посвящалтолько семье, как будто бы что-то чувствовал…Его супруга очень тяжело переживает даже сейчас, хотя он ее при жизникак-то подготавливал к печальному исходу в борьбе со страшной болезнью... Флоранссчитает, что ее супруг был идеалом и заменить идеал никем нельзя, поэтому онарешила посвятить всю свою жизнь детям..." – рассказала "Дни.ру".22 Окт 2019 в 10:25 PDTНапомним, скончался 22 ноября 2017года. Два с половиной года знаменитый оперный певец боролся с раком мозга.У артиста пятеро детей. Впервые женившись на балеринеСветлане Ивановой, вокалист усыновил ее дочь Марию. Позже танцовщица родилаблизнецов – Александру и Даниила. Во втором браке сФлоранс Илли оперный певец вновь стал отцом – на свет появился сын Максим, апосле дочь Нина.