Cотрудники ГИБДД Москвы особое внимание будут уделять таким нарушениям Правил дорожного движения как переход проезжей части в неустановленном месте...

Основная цель общегородского профилактического мероприятия – предупреждение и предотвращение дорожно-транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД Москвы особое внимание будут уделять таким нарушениям Правил дорожного движения как переход проезжей части в неустановленном месте, либо на запрещающий сигнал светофора. Также в зоне особого внимания дорожно-патрульной службы - водители, нарушающие правила проезда пешеходных переходов.Столичная Госавтоинспекция призывает пешеходов и водителей быть более внимательными и вежливыми друг к другу. Уважаемые участники дорожного движения, помните о важности соблюдения простых правил безопасности на дороге, которые помогут сохранить здоровье, а часто и жизнь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81