Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам Ногинского хлебозавода. Люди не получали деньги почти полгода, а не так давно предприятие и вовсе закрылось. Есть ли надежда на то, что требования работников будут услышаны?

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам Ногинского хлебозавода. Люди не получали деньги почти полгода, а не так давно предприятие и вовсе закрылось. Есть ли надежда на то, что требования работников будут услышаны?- Очень жалко наш хлебозавод, мы столько здесь отработали, и вдруг он закрылся.На то, как их предприятие буквально умирает на глазах, они не могут смотреть без слез. Сотрудники Ногинского хлебозавода уже пятые сутки не покидают своих рабочих мест.- Вот здесь мы находимся день и ночь, здесь мы спим и пьем воду.Голодовку объявили 80 человек. Предприятие они не покидают, потому что бояться, что назад их не пустит охрана. Пропуска у всех сотрудников заблокированы. Общаться приходится через турникет."12 миллионов они нам должны. Мы устали здесь уже находиться, сколько можно!" – жалуется Людмила Турченко.- В данный момент мы хотим, чтобы нам дали деньги. Нам надо на что-то жить, надо детей кормить!- Верните наши деньги! Верните наши деньги!Все работы на Ногинском хлебокомбинате остановились еще 15 октября, о чем есть соответствующий приказ. В нем написано, что отсутствие работников на местах можно считать вынужденной мерой по вине работодателя. Также в документе указано, что оплату сотрудников производить в расчете двух третей от заработной платы. Однако никаких денег люди так и не видели.Задерживать зарплату сотрудникам начали еще два года назад. 5 месяцев назад платить перестали совсем. И вскоре предприятие остановилось.- Посмотрите, сколько людей здесь, все остались без рабочих мест. Куда мы сейчас пойдем? Возраст у всех около 50 лет, нас никто не возьмет нигде!Валентина в отпуске по уходу за ребенком. Богдану уже 11 месяцев. Деньги, которые ей положены, она получила лишь один раз."Ежемесячное пособие по 6300 мне не платят. Мне сказали: до свидания. Мне начальник сказал: мы тебе ничего не заплатим", — жалуется Валентина Малышева.Люди опасаются, что своих выплат они не получат еще и потому, что многие зарплату получали, что называется, "по-черному".Следственной комитет начал проверку. Сотрудники ведомства практически каждый день проводят на предприятии. Опрашивают работников и руководителей комбината. Журналистам дозвониться до руководства не удалось. Ситуацию прокомментировали в местной администрации."Мы готовим юридическую позицию для защиты каждого из пострадавших работников. Находимся на связи с инициативной группой, делаем все необходимое, чтобы выйти из этой ситуации. Совместно с правительством Московской области изыскиваем возможности для привлечения инвестора", — рассказал Эдуард Потапов, заместитель главы администрации Богородского городского округа.Потенциальный инвестор найден. Уже 30 октября он должен посетить комбинат и встретиться с коллективом. Возможно, это последний шанс сохранить предприятие, которое не закрывалось даже в войну и в этом году отмечает свое 90-летие.