Сегодня исполняется 90 лет российскому иновещанию. 29 октября 1929 года впервые зазвучало радио из Москвы на зарубежье.

Сегодня исполняется 90 лет российскому иновещанию. 29 октября 1929 года впервые зазвучало радио из Москвы на зарубежье. Сначала станция называлась "Московское радио", затем – "Голос России". Сейчас это информационное агентство Sputnik, которое входит в группу "Россия сегодня".Как сообщают в пресс-службе агентства, месячная аудитория "Спутника" превышает 60 миллионов пользователей. Особое внимание к нему — в бывших советских республиках.Агентство работает на 33 языках, а редакции расположены по всему миру — от Токио до Монтевидео, сообщает телеканал "Россия 24".