Актер Василий Шендаров, прославившийся благодаря роли в сериале Мент в законе, совершил дерзкую кражу в подмосковном городе Голицыно. Злоумышленник унес полмиллиона рублей из сейфа в ..

Актер Василий Шендаров, прославившийся благодаря роли в сериале "Мент в законе", совершил дерзкую кражу в подмосковном городе Голицыно. Злоумышленник унес полмиллиона рублей из сейфа в офисе салона сотовой связи, куда он ранее устроился на работу, передает РЕН ТВ.Правонарушителя задержали полицейские. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщает , Василий Шендаров уже признал свою вину.