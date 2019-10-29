Актриса Анна Хилькевич опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый пост. Фолловеры не упустили возможности в очередной раз указать звезде на ее недостатки.
Актриса Анна Хилькевич опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый пост. Фолловеры не упустили возможности в очередной раз указать звезде на ее недостатки.
На снимке знаменитость позирует в черном мини-платье, сделав губы "уточкой". Ее волосы ниспадают на плечи мягкими волнами.
"К пати готова💋✨", – подписала фото артистка.
Многим кадр пришелся не по вкусу. Критики стали наперебой писать, что Хилькевич сильно похудела и выглядит плохо. "Из какой могилки..?", "На обезьяну похожа стала, ужас!", "Концлагерь отдыхает", "Голова больше тела😁", "Мартышка", – не унимались злопыхатели.
На защиту Анны встали преданные поклонники. "Блин, да хватит уже писать про худобу! Анна прекрасно выглядит, у нее такая конституция тела, где вы тут увидели что-то нездоровое?! Она, прежде всего, мать двоих детей, а это значит со здоровьем и весом все как надо!" – заявила фанатка.
26 Окт 2019 в 1:08 PDT
Другие пользователи Сети оставили хвалебные комментарии. "Чертовски хороша!", "Правда, как настоящая куколка!💕✨", "Неописуемая красотка", "Обворожительная💐", – обласкали Хилькевич фолловеры.