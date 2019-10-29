В Белом доме прокомментировали предстоящее голосование по расследованию в рамках возможного импичмента Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила: сам факт голосования означает, что все разбирательства в палате представителей до сих пор были незаконны.

В Белом доме прокомментировали предстоящее голосование по расследованию в рамках возможного импичмента Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила: сам факт голосования означает, что все разбирательства в палате представителей до сих пор были незаконны.Ранее спикер палаты Нэнси Пелоси сообщила, что демократы в конгрессе уже на этой неделе вынесут на голосование резолюцию, которая позволила бы опубликовать расшифровки опросов свидетелей. В Белом доме эти закрытые интервью считают незаконными, напоминает телеканал "Россия 24".Правда, раньше на подобные обвинения Пелоси отвечала, что голосование не нужно, поскольку у комитетов и так есть все полномочия для расследования по импичменту. Но, видимо, полномочий все же не хватило.