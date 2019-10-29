По меньшей мере 30 человек пострадали в Боливии в ходе столкновений сторонников и противников переизбранного президента страны Эво Моралеса.

По меньшей мере 30 человек пострадали в Боливии в ходе столкновений сторонников и противников переизбранного президента страны Эво Моралеса. Протесты в Ла-Пасе продолжаются уже вторую неделю. В результате беспорядков были закрыты школы и многие предприятия, парализована работа общественного транспорта.20 октября, согласно официальным результатам выборов, Моралес одержал победу в первом туре, передает телеканал "Россия 24". Тысячи сторонников лидера оппозиции Карлоса Месы, которые считают, что результаты были сфальсифицированы, вышли на улицы Ла-Паса.В своем выступлении перед сторонниками Меса заявил, что будет продолжать протестовать, пока его не посадят в тюрьму или не позволят стать президентом.