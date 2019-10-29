Репортаж Дни.ру о выступлении звезды Дома-2 в самом большом гей-клубе Москвы оказался резонансным – почти полтора миллиона прочтений, десятки перепечаток другими СМИ, три сотни комментариев за два дня. Но каких комментариев! Почитаешь и ужаснешься – ведь люди, которые их пишут, среди нас. Хотя люди ли...

Репортаж "Дни.ру" о выступлении звезды "Дома-2" в самом большом гей-клубе Москвы оказался резонансным – почти полтора миллиона прочтений, десятки перепечаток другими СМИ, три сотни комментариев за два дня. Но каких комментариев! Почитаешь и ужаснешься – ведь люди, которые их пишут, среди нас. Хотя люди ли..."Более 4, 3 миллионов россиян посетили 11 000 храмов по всей стране во время пасхальных богослужений" – еще в 2016 году рапортовало МВД. За последующие годы количество культовых сооружений явно выросло. В одной только Москве сегодня насчитывает 1110 храмов и часовен. Казалось бы, смирение, человеколюбие, доброта и благость должны разливаться повсеместно аки святое миро.Но, как писал Шекспир, "что-то прогнило датском королевстве". Агрессия в воздухе висит так плотно, что кажется, можно резать ножом. Жители богохранимой страны призывают казнить, распять, посадить на кол, четвертовать, бросить в газовые камеры – а лучше все сразу! – тех, кто мыслит, чувствует и любит иначе. А начать зачистку стоит с Ольги Бузовой и сотни геев, которые пришли на ее концерт.29 Окт 2019 в 3:11 PDTВот лишь некоторые – самые мягкие! – из читательских комментариев под репортажем о выступлении в звезды "Дома-2" в клубе для любителей однополой любви: "Неужели в Москве пропали правильные правые ребята, которые будут очищать город от этих гнойных пи***в?!", "Расстрелять надо и Бузову, и геев", "Надо было поджечь клуб и спасти Россию от геев и Бузовой", "Бузову к стенке и расстрелять.... и остальных туда же.... То, что она делает, открытая и наглая пропаганда", "Почему в этом клубе в этот вечер не было теракта?!", "Надо было двери заварить и поджечь"", "Почему в это время в этом клубе не произошел какой-нибудь несчастный случай, как в "Хромой лошади", чтобы вся падаль разом сгорела?!"Вспоминается героиня Елены Соловей Ольга Вознесенская из фильма Никиты Михалкова "Раба любви", которая сказала ставшую крылатой фразу: "Господа! Господа, вы звери…". Вы же ходите по монастырям, покупаете огромные свечи, целуете иконы, христосуетесь на Пасху, читаете в транспорте молитвословы, осеняете себя крестом при виде маковок церквей, освящаете машины и квартиры. Вы перед богом выслуживаетесь, а людей ненавидите. И это лицемерие – самый большой грех.В нашей стране всегда с особенным размахом празднуется День победы. Но как можно украшать себя Георгиевскими лентами, гордиться тем, что деды победили фашизм, истребили насилие,и одновременно самим требовать умертвить всех геев, подобно нацистам в концентрационных лагерях?!"Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю", – писал Чехов в "Вишневом саде". Перефразируя его, можно сказать всем тем, кого так бесят геи и Бузова: "Если бы энергия, которую вы затратили на борьбу с ними, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю".Потратьте силы на семью. Сходите в театр. Почитайте книгу. Не судите, да не судите будете. И главное, не желайте смерти другим, чтобы курносая к вам не пришла вначале. А геи и Бузова сами разберутся, кого любить и для кого петь.P. S. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции