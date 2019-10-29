С 29 октября вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые исключают из него такие понятия, как дача, дачный дом и подобные. При этом взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не являются членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль.

С 29 октября вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые исключают из него такие понятия, как "дача", "дачный дом", "дачное некоммерческое объединение граждан", "дачное строительство" и "ведение дачного хозяйства".При этом взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не являются членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль.В частности, как отмечает "Парламентская газета", налог на прибыль теперь не надо платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, а также за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и находящихся в границах территории садоводства или огородничества.Кроме того, плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом также освобождается от налога на прибыль.Отмечается, что закон распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.