В России 29 октября вступили в силу изменения в Налоговом кодексе. Они коснулись собственников садовых или огородных участков, не являющихся членами товарищества.

В России 29 октября вступили в силу изменения в Налоговом кодексе. Они коснулись собственников садовых или огородных участков, не являющихся членами товарищества.Дачников освободили от налога на прибыль. К ним относятся взносы за приобретение, содержание, создание имущества общего пользования.Отмечается, что при налогообложении не будут учитываться внесенные собственниками участков, не являющимися членами товариществ, доходы в виде платы. Кроме того, из Налогового кодекса исчезли понятия "дача", "дачный дом", "ведение дачного хозяйства" и "дачное строительство".По данным сайта ,имущество общего пользованияможно будет приобретатьбез дополнительных платежей. Появится возможность тратить средства на его текущий ремонт и содержание. Речь идет об объектах капитального строительства, которые находятся в границах садоводства или огородничества.29 Окт 2019 в 3:52 PDTПоправки были приняты в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества. Изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с января текущего года, сообщает .