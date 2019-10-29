Бывший тренер Зенита и сборной России Дик Адвокат является основным претендентом на пост главного тренера Фейеноорда. Предыдущий наставник роттердамцев Яп Стам подал в отставку в понедельник.

Бывший тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат является основным претендентом на пост главного тренера "Фейеноорда". Предыдущий наставник роттердамцев Яп Стам подал в отставку в понедельник.Причиной отставки Стама стало неудачное выступление "Фейеноорда" в чемпионате Голландии. В 11 турах один из самых титулованных клубов Голландии занимает 12 место. В воскресенье "Фейеноорд" был разгромлен "Аяксом" со счетом 0:4, после чего Стам, не проработавший с командой и шести месяцев, подал в отставку.Наиболее вероятным претендентом на место, ставшее вакантным, считается бывший тренер сборной Голландии, "Зенита" и сборной России Дик Адвокат. В мае 72-летний специалист завершил карьеру тренера, но ради работы в одном из самых титулованных клубов страны он может изменить своё решение.