Виктора Павлова - директора муромского муниципального рынка, депутата местного совета - обвиняют в получении взятки

Директора муромского муниципального рынка, депутата местного совета, Виктора Павлова, которого обвиняют в получении взятки, отправили под домашний арест. Такую меру пресечения выбрал для подозреваемого Октябрьский районный суд города Владимира.Напомним, по версии следствия 4 октября Павлов получил 28700 рублей от предпринимателя в обмен на право работать и торговать на муниципальном рынке. Эти деньги, считают следователи, были частью взятки в 344 400 рублей. Павлов пробудет под домашним арестом ближайшие два месяца."Радио России-Владимир"