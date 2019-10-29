В ноябре в столичных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта Входите, открыто! городского департамента здравоохранения.

Так, 1 октября в детской больнице им. З.Башляевой проведут занятия для родителей Фебрильные судороги и Синдром гиперактивности. 4 октября в больнице им. В.Виноградова пройдет занятие школы отцов Я - папа!. 5 ноября больница им. М.Кончаловского приглашает на занятия в рамках проекта Женское здоровье. 45+. В Научно-практическом центре им. З.Соловьева 7 ноября проведут лекторий Путь к себе. 13 ноября в клинической больнице №13 состоится занятие, посвященное уходу за тяжелобольными. 18 ноября в психиатрической больнице №13 психолог Юлия Жукова прочитает лекцию Тревоги и фобии.Кроме того, 22 ноября в инфекционной клинической больнице №2 пройдет лекция Профилактика инфекционных заболеваний во время беременности - компонент профилактики преждевременных родов. 23 ноября в детской больнице им. З.Башляевой врачи будут вести консультативный прием маленьких пациентов. С 28 ноября по 1 декабря на территории дизайн-завода Флакон психиатрическая больница №1 им. Н.Алексеева организует психологический просветительский фестиваль.