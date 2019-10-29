Сейчас на объекте культурного наследия федерального значения проводятся научно-исследовательские работы.

Сейчас на объекте культурного наследия федерального значения проводятся научно-исследовательские работы.РФ приводит слова настоятельницы Троицкого монастыря игумении Арсении . Она пояснила, что подвижка восточной стены образовалась еще зимой. Старинная кладка пошла трещинами и наклонилась. В данный момент, в целях безопасности, часть конструкции огорожена сеткой, часть фанерными листами, поскольку там проводятся исследовательские работы. Специалисты выкапывают шурфы, чтобы обследовать фундамент. После заключения будет ясно, как «спасать» памятник культурного наследия. Возможно ли будет укрепить стены, или придется их заново перебрать.Напомним, Свято-Троицкий женский монастырь основан во второй четверти XVII века. В обители хранятся мощи святых Петра и Февронии, которые почитаются в России как покровители семьи и брака.