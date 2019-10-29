Членов экипажа аварийно севшего в Нижнеангарске самолета наградят медалями. Соответсвующий указ подписал Владимир Путин, передает ГТРК Иркутск.

Членов экипажа аварийно севшего в Нижнеангарске самолета наградят медалями. Соответсвующий указ подписал Владимир Путин, передает ГТРК "Иркутск".Стюардесса иркутской авиакомпании "Ангара" Елена Лапуцкая оперативно среагировала на ЧП, открыла двери горящего Ан-24 и помогла всем пассажирам выбраться из салона. Благодаря ее действиям были спасены 43 человека. За это бортпроводница получит медаль Нестерова. Кроме того, за мужество, отвагу и решительность будет награжден второй пилот Сергей Сазонов.Напомним, в 27 июня у воздушного судна Ан-24 отказал один двигатель. Оно выкатилось за пределы взлетной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений, после чего загорелось. В результате инцидента были госпитализированы восемь человек, в огне погиб бортмеханик Олег Барданов и пилот Владимир Коломин. По указу главы государства их наградили орденами Мужества посмертно.К слову, в настоящий момент Елена Лапуцкая совершила первый после катастрофы перелет в Талакан. Также вернулся на работу и Сергей Сазонов.