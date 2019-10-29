Практически любая сфера жизни человека оказывает влияние на окружающую среду в масштабах экосистемы. Для контроля состояния, анализа происходящих изменений под влиянием природных и антропогенных воздействий, выполняют экологический мониторинг.

Практически любая сфера жизни человека оказывает влияние на окружающую среду как на отдельно взятой территории, так и в масштабах экосистемы. Для контроля состояния, анализа происходящих изменений под влиянием природных и антропогенных воздействий, выполняют экологический мониторинг.

Классификация исследований

Экологический мониторинг (например) окружающей среды является комплексным изысканием, включающим в себя следующие подсистемы:



геофизическое исследование, которое предусматривает получение данных о загрязнении атмосферы, изучение метеорологических и гидрологических показателей среды и неживой части биосферы;



мониторинг климатических изменений, включающий в себя контроль, а также составление прогноза возможных колебаний климата, затрагивающих биосферу в той ее части, которая оказывает влияние на окружающую среду, мировой океан, ледники;



исследование биологической составляющей экосистемы, состоящее из наблюдения за живыми организмами и их реакцией на загрязнение внешней среды;



комплекс мероприятий, предусматривающих анализ, оценку и прогноз состояния здоровья населения.



Наблюдение за состоянием окружающей среды состоит из нескольких этапов и включает в себя работы по определению объекта исследования, измерению определенных параметров одной или нескольких подсистем, сбору, передаче и обработке полученных результатов.

Все данные, полученные при проведении мониторинга, используются для предотвращения или минимизации негативных факторов, влияющих на окружающую среду, а также принимаются во внимание при составлении прогноза и оценки отрицательных последствий, которые могут возникнуть из-за изменения состояния экосистемы.

Виды мониторинга

В зависимости от решаемых задач, масштабов проведения исследований и охватываемых территорий, мониторинг подразделяется на несколько видов:



глобальное исследование;



локальный мониторинг;



импактное наблюдение;



социально-гигиеническое исследование;



наблюдение за состоянием фауны;



мониторинг радиационной обстановки;



контроль состояния земельных и водных ресурсов.



Способы проведения мониторинга

Для проведения исследований создается специальная информационно-наблюдательная сеть, состоящая из мобильных и стационарных пунктов, включая посты, станции, лаборатории, центры, бюро. При проведении мониторинга отбор проб и образцов осуществляется как ручным способом, так и с применением электронно-измерительных приборов с дистанционным управлением.

Кроме наземного удаленного наблюдения, проводят зондирование экологической ситуации на исследуемой территории при помощи летательных аппаратов, спутников и квадрокоптеров, которые снабжаются многофункциональными датчиками, сенсорами, устройствами.

Исследование, производимое дистанционным способом, дает возможность получить необходимую информацию из опасных и труднодоступных районов, территорий со сложными климатическими условиями, прибрежных и глубинных зон, акваторий рек, морей, океанов. Контроль, а также прогнозирование явлений природного и антропогенного характера, осуществляется на основании совместного рассмотрения наземных и высотных результатов мониторинга.

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