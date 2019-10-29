Главную роль в цифровой трансформации бизнеса и экономики сыграют облачные технологии. В этом уверены эксперты, собравшиеся на площадке форума Открытые инновации в инновационном центре Сколково.

Главную роль в цифровой трансформации бизнеса и экономики сыграют облачные технологии. В этом уверены эксперты, собравшиеся на площадке форума "Открытые инновации" в инновационном центре "Сколково".В России на "облака" пока приходится 4%IT-инфраструктуры. Но возможности, которые дают бизнесу и государству такиетехнологии, огромны. По последним данным, около 90% бизнес-структур планируетиспользовать облачные сервисы в своей повседневной деятельности.Такие решения позволяют повысить эффективность бизнеса,сократить время на вывод новых товаров и услуг. "Облака" даютвозможность создавать digital-экосистемы, внедряя приложения по комплексномууправлению производством и аналитике. При этом обслуживание IT-оборудования остается заботой облачного провайдера.По словам гендиректора дочерней компании Сбербанка SberCloudАлександра Сорокоумова, в наши дни начинающий свое дело предпринимательрегистрируется, открывает счет в банке и покупает "облака". Этопозволяет сосредоточиться на разработке проектов, не отвлекаясь на поддержкуинфраструктуры, отметил он в интервью деловому изданию . Ценностьоблачных технологий в их гибкости и динамичности, подчеркнул Сорокоумов."Если при использовании классической IT инфраструктурыминимальный срок запуска продукта составляет 3 месяца, то для пользователяоблачных технологий он сокращается до 3-х минут – клиенту достаточно простодокупить необходимые мощности", – пояснил гендиректор SberCloud.За безопасность данных пользователи облачных сервисов могутне переживать. Предоставляющие такие услуги компании имеют собственный штатспециалистов, которые надежно защитят информацию клиентов, отметил главныйархитектор в сфере финансовых услуг Intel Бруно Домингес.Спрос на цифровые технологии в России в ближайшее времябудет расти, уверен помощник первого зампреда комитета Совета Федерации поконституционному законодательству и госстроительству Роман Урнышев. Он напомнило появлении новых профессий, связанных с этой сферой, цифровизациибизнес-коммуникаций. "Государство также задумывается о масштабированиисвоих информационных систем и неизбежно появляется запрос на то, чтобы этипроцессы шли с наименьшими затратами и потерями", – отметил он.На горизонте ближайших пяти лет рынок публичных облачныхсервисов вырастет на 22,3%, прогнозируют эксперты. Объем Public cloud составит500 миллиардов долларов. Это будет один из крупнейших мировых технологическихрынков.Российские компании займут достойное место в этом сегменте,уверен Александр Сорокоумов. По его словам, интерес к облачным решениям растет и у бизнеса, и угосударства. Сбербанк, более четырех лет создающий свое "облако",убедился в его эффективности и выходит на рынок с опробованным и надежнымрешением, подчеркнул гендиректор SberCloud.