Главную роль в цифровой трансформации бизнеса и экономики сыграют облачные технологии. В этом уверены эксперты, собравшиеся на площадке форума Открытые инновации в инновационном центре Сколково.
Главную роль в цифровой трансформации бизнеса и экономики сыграют облачные технологии. В этом уверены эксперты, собравшиеся на площадке форума "Открытые инновации" в инновационном центре "Сколково".
В России на "облака" пока приходится 4%
IT-инфраструктуры. Но возможности, которые дают бизнесу и государству такие
технологии, огромны. По последним данным, около 90% бизнес-структур планирует
использовать облачные сервисы в своей повседневной деятельности.
Такие решения позволяют повысить эффективность бизнеса,
сократить время на вывод новых товаров и услуг. "Облака" дают
возможность создавать digital-экосистемы, внедряя приложения по комплексному
управлению производством и аналитике. При этом обслуживание IT-оборудования остается заботой облачного провайдера.
По словам гендиректора дочерней компании Сбербанка SberCloud
Александра Сорокоумова, в наши дни начинающий свое дело предприниматель
регистрируется, открывает счет в банке и покупает "облака". Это
позволяет сосредоточиться на разработке проектов, не отвлекаясь на поддержку
инфраструктуры, отметил он в интервью деловому изданию . Ценность
облачных технологий в их гибкости и динамичности, подчеркнул Сорокоумов.
"Если при использовании классической IT инфраструктуры
минимальный срок запуска продукта составляет 3 месяца, то для пользователя
облачных технологий он сокращается до 3-х минут – клиенту достаточно просто
докупить необходимые мощности", – пояснил гендиректор SberCloud.
За безопасность данных пользователи облачных сервисов могут
не переживать. Предоставляющие такие услуги компании имеют собственный штат
специалистов, которые надежно защитят информацию клиентов, отметил главный
архитектор в сфере финансовых услуг Intel Бруно Домингес.
Спрос на цифровые технологии в России в ближайшее время
будет расти, уверен помощник первого зампреда комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и госстроительству Роман Урнышев. Он напомнил
о появлении новых профессий, связанных с этой сферой, цифровизации
бизнес-коммуникаций. "Государство также задумывается о масштабировании
своих информационных систем и неизбежно появляется запрос на то, чтобы эти
процессы шли с наименьшими затратами и потерями", – отметил он.
На горизонте ближайших пяти лет рынок публичных облачных
сервисов вырастет на 22,3%, прогнозируют эксперты. Объем Public cloud составит
500 миллиардов долларов. Это будет один из крупнейших мировых технологических
рынков.
Российские компании займут достойное место в этом сегменте,
уверен Александр Сорокоумов. По его словам, интерес к облачным решениям растет и у бизнеса, и у
государства. Сбербанк, более четырех лет создающий свое "облако",
убедился в его эффективности и выходит на рынок с опробованным и надежным
решением, подчеркнул гендиректор SberCloud.