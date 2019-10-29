Школы и учащиеся пока не готовы к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года, уверены в Единой России. Партийцы проведут обсуждение этого вопроса с экспертами и родителями по всей стране, заявила депутат Госдумы, координатор партпроекта Новая школа Алена Аршинова.

Школы и учащиеся пока не готовы к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года, уверены в "Единой России". Партийцы проведут обсуждение этого вопроса с экспертами и родителями по всей стране, заявила депутат Госдумы, координатор партпроекта "Новая школа" Алена Аршинова.В "ЕР" поступает все больше обращений о неготовности образовательной системы к обязательному ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года, родители и эксперты встревожены и просят отложить это решение, отметила Аршинова. Партийцы проведут широкое обсуждение вопроса и обобщат итоги на федеральном уровне, сказала парламентарий.В июне прошлого года в рамках партпроекта "Новая школа" были подготовлены предложения по переходу на обязательный экзамен по иностранному языку. Единороссы направили их в адрес профильного вице-премьера, но они не были реализованы, рассказала Аршинова.Она напомнила, что сейчас иностранный не является обязательным предметом при сдаче ЕГЭ, выпускники могут выбрать его по желанию. Сдают его не более 10% всех участников единого госэкзамена, подчеркнула парламентарий.Депутат уверена: знание языка необходимо, и введение иностранного в качестве обязательного обосновано. Вместе с тем в школах наблюдается дефицит учителей иностранного, а образовательные программы устарели."В итоге обучающийся с таким уровнем знаний по иностранному языку, очевидно, не сможет рассчитывать на успешные результаты ЕГЭ и рискует не получить аттестат", – пояснила законодатель.Напомним, по утвержденному в 2012 году Минобором стандарту среднего общего образования иностранный язык наряду с русским и математикой должен стать обязательным предметом единого госэкзамена. Сдать его в 2022 году должны будут порядка 800 тысяч выпускников.