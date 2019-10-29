Президент Украины Владимир Зеленский начинает стремительное падение с высокого пьедестала. Недавняя поезда на фронт и дружеские посиделки с националистами нанесли тяжелый удар по рейтингу главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский начинает стремительное падение с высокого пьедестала. Недавняя поезда на фронт и дружеские посиделки с националистами нанесли тяжелый удар по рейтингу главы государства.
Зеленский начал стремительно терять контроль за ситуацией в
стране, считает киевский политтехнолог Александр Теплюк. Неспособность
Зеленского обуздать радикалов приведет к лавинообразному обрушению его
рейтинга, причем гораздо раньше, чем прогнозировали эксперты, уверен эксперт.
Президент похож на человека, который пытается догнать поезд:
он по-своему старается решить проблемы, но получается смешно, считает
политолог. "Тот накал, который начался, уже мало подконтролен президенту,
падения рейтинга будут провоцировать, создавать новые такие ситуации", -
сказал Теплюк на пресс-конференции.
Обрушение рейтинга Зеленского большинство экспертов
предсказывали к весне. "Но ситуация начала развиваться быстрее. Уже за два
месяца до Нового года мы видим то, что ожидалось после", – подчеркнул
политтехнолог.
Ранее Зеленский посетил Донбасс, где пообщался с членами
добровольческих батальонов, отказавшихся оставлять свои позиции в рамках
соглашения по отводу войск. С президентом бойцы общались смело и панибратски. В
какой-то момент глава государства не выдержал.
"Я президент, мне 42 года,
я тебе не лох какой-то", – обратился Зеленский к одному из военнослужащих.
‘Я президент этой страны, мне 42-ой год, я же не лох какой-то’
Зеленский в Золотом пообщался с националистами
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva)
Эксперты раскритиковали президента за посиделки с
распоясавшимися радикалами. Начав общаться с ними, выставил себя
полным ничтожеством, считает украинский политолог Александр Семченко.
Эксперт уверен: жизнь президента находится в опасности.
Спасти себя и страну он может только жесткими мерами, никаких заигрываний с
радикалами быть не должно, уверен политолог. В противном случае может лишиться жизни, сказал Семченко в эфире на телеканале
"Россия-1".