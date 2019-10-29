Президент Украины Владимир Зеленский начинает стремительное падение с высокого пьедестала. Недавняя поезда на фронт и дружеские посиделки с националистами нанесли тяжелый удар по рейтингу главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский начинает стремительное падение с высокого пьедестала. Недавняя поезда на фронт и дружеские посиделки с националистами нанесли тяжелый удар по рейтингу главы государства.Зеленский начал стремительно терять контроль за ситуацией встране, считает киевский политтехнолог Александр Теплюк. НеспособностьЗеленского обуздать радикалов приведет к лавинообразному обрушению егорейтинга, причем гораздо раньше, чем прогнозировали эксперты, уверен эксперт.Президент похож на человека, который пытается догнать поезд:он по-своему старается решить проблемы, но получается смешно, считаетполитолог. "Тот накал, который начался, уже мало подконтролен президенту,падения рейтинга будут провоцировать, создавать новые такие ситуации", -сказал Теплюк на пресс-конференции.Обрушение рейтинга Зеленского большинство экспертовпредсказывали к весне. "Но ситуация начала развиваться быстрее. Уже за двамесяца до Нового года мы видим то, что ожидалось после", – подчеркнулполиттехнолог.Ранее Зеленский посетил Донбасс, где пообщался с членамидобровольческих батальонов, отказавшихся оставлять свои позиции в рамкахсоглашения по отводу войск. С президентом бойцы общались смело и панибратски. Вкакой-то момент глава государства не выдержал."Я президент, мне 42 года,я тебе не лох какой-то", – обратился Зеленский к одному из военнослужащих.‘Я президент этой страны, мне 42-ой год, я же не лох какой-то’Зеленский в Золотом пообщался с националистами— Olga Skabeeva (@OSkabeeva)Эксперты раскритиковали президента за посиделки сраспоясавшимися радикалами. Начав общаться с ними, выставил себяполным ничтожеством, считает украинский политолог Александр Семченко.Эксперт уверен: жизнь президента находится в опасности.Спасти себя и страну он может только жесткими мерами, никаких заигрываний срадикалами быть не должно, уверен политолог. В противном случае может лишиться жизни, сказал Семченко в эфире на телеканале"Россия-1".