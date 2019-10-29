29 октября 1196 года был освящен новый Богородице-Рождественский собор

29 октября 1196 года был освящен новый Богородице-Рождественский собор - третий из великих белокаменных соборов, наряду с Успенским и Дмитриевским соборами. До возвышения Троице-Сергиевой лавры монастырь был главным на Руси, здесь находилась резиденции митрополита. Именно в этом соборе был похоронен великий князь Владимирский Александр Невский в 1263 году. В XIX веке Богородице-Рождественский собор был перестроен из-за конструктивных проблем. В 1930 году, когда в монастыре размещались органы госбезопасности, собор был снесен. На его месте в 1999-2004 годах построен новый Богородице-Рождественский храм.