Сейчас все большей популярностью стали пользоваться программы по изменению лица. Накануне стало известно о появлении новой технологии, которая на данный момент стала лидирующей среди конкурентов.

Сейчас все большей популярностью стали пользоваться программы по изменению лица. Накануне стало известно о появлении новой технологии, которая на данный момент стала лидирующей среди конкурентов.Американская корпорация Facebook представила свой новый проект. Теперь черты лица можно изменять таким образом, что становится невозможно опознать человека.Разработчики даже привели доказательство. Они показали измененные видео специальной системе – ArcFace. К слову, она способна распознавать до 50 тысяч лиц. Программа определила оригинал, а вот точно распознать копию она не смогла, несмотря на то, что они между собой очень схожи.На продемонстрированном экспертами видео наглядно показана работа программы. Лицо человека с ее помощью меняют таким образом, что общее сходство остается. Тем не менее это уже будет совсем другой тип лица.28 Окт 2019 в 8:51 PDTАлгоритм работы на самом деле очень простой. Он заключается в том, что технология меняет основные черты, например форму носа, глаз или бровей. При этом мимику, освещение и речь человека она оставляет нетронутыми, сообщает . По словам экспертов, с помощью этой программы шанс идентифицировать человека полностью отсутствует.