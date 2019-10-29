Продюсер успокоил поклонников. Максим Фадеев рассказал, что
его состояние нормализовалось.
Продюсер успокоил поклонников. Максим Фадеев рассказал, что
его состояние нормализовалось.
Сегодня, 29 октября, музыкант обратился к подписчикам своего
"Инстаграм". Максим Фадеев подтвердил, что накануне был нездоров.
"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне
действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, и я уже
во всю работаю", – написал продюсер.
После этого Максим Фадеев успокоил поклонников, сообщив, что его
сольный концерт в Москве, запланированный на 27 ноября, состоится. Сейчас звезда
и его команда готовятся к мероприятию.
"Спасибо Вам, Максим за то, что Вы с нами! Много чего пишут,
а мы переживаем, и Вы это чувствуете (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не болейте!!!!! Вы нам нужны!!!!", "Максим, желаю
быстрейшего выздоровления!!... Уверена, что таких людей, как я, много... которые
желают искренне Вам всего наилучшего😘", "А мы Вас любим очень. Здоровья Вам крепкого и удачи во
всем!" – поддержали поклонники в комментариях.
22 Окт 2019 в 2:33 PDT
Напомним,
28 октября стало известно, что у случился сердечный приступ.
Продюсеру стало плохо накануне ночью в собственном доме под Москвой, куда была
вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на предынфарктное состояние, от
госпитализации он отказался. Приступ, по сообщениям СМИ, был вызван нервным
истощением.