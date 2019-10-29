Продюсер успокоил поклонников. Максим Фадеев рассказал, что его состояние нормализовалось.

Продюсер успокоил поклонников. Максим Фадеев рассказал, чтоего состояние нормализовалось.Сегодня, 29 октября, музыкант обратился к подписчикам своего"Инстаграм". Максим Фадеев подтвердил, что накануне был нездоров."Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мнедействительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, и я ужево всю работаю", – написал продюсер.После этого Максим Фадеев успокоил поклонников, сообщив, что егосольный концерт в Москве, запланированный на 27 ноября, состоится. Сейчас звездаи его команда готовятся к мероприятию."Спасибо Вам, Максим за то, что Вы с нами! Много чего пишут,а мы переживаем, и Вы это чувствуете (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не болейте!!!!! Вы нам нужны!!!!", "Максим, желаюбыстрейшего выздоровления!!... Уверена, что таких людей, как я, много... которыежелают искренне Вам всего наилучшего😘", "А мы Вас любим очень. Здоровья Вам крепкого и удачи вовсем!" – поддержали поклонники в комментариях.22 Окт 2019 в 2:33 PDTНапомним,28 октября стало известно, что у случился сердечный приступ.Продюсеру стало плохо накануне ночью в собственном доме под Москвой, куда былавызвана бригада скорой помощи. Несмотря на предынфарктное состояние, отгоспитализации он отказался. Приступ, по сообщениям СМИ, был вызван нервнымистощением.